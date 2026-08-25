СМИ: Автомобиль главы ЛДПР Слуцкого попал в аварию в Москве
В автомобиль, на котором ездит лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, врезался мотоциклист, пишет Telegram-канал Mash.
Очевидцы аварии сообщают, что ДТП с машиной партийного лидера произошло на Новом Арбате, когда кортеж из двух лимузинов «Аурус» с мигалками поворачивал налево со встречной полосы.
По данным тг-канала, в аварию попала Aurus Senat с госномерами АМР, которые числились за Владимиром Жириновским. Сейчас машина принадлежит новому руководству ЛДПР. Был ли сам Слуцкий в автомобиле в момент аварии, пока не сообщается.
Обстоятельства столкновения и его виновник устанавливаются, информации о пострадавших на данный момент нет, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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