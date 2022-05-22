Пушилин: шесть военных ВСУ погибли на «Азовстали», пытаясь взорвать склады

Это произошло после того, как большая часть боевиков покинула предприятие и сложила оружие, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, ещё четыре человека получили серьезные ранение. «Для чего это? Вообще непонятно», — заявил политик.

Напомним, украинские военные, сдавшиеся после российской блокады комбината «Азовсталь» в Мариуполе, делали татуировки, схожие с нацистской символикой

