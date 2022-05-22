Пушилин: шесть военных ВСУ погибли на «Азовстали», пытаясь взорвать склады
Шесть военных Украины погибли на территории завода «Азовстали», пытаясь взорвать склады с боеприпасами.
Это произошло после того, как большая часть боевиков покинула предприятие и сложила оружие, сообщил в эфире «Соловьев Live» глава ДНР Денис Пушилин.
По его словам, ещё четыре человека получили серьезные ранение. «Для чего это? Вообще непонятно», — заявил политик.
Напомним, украинские военные, сдавшиеся после российской блокады комбината «Азовсталь» в Мариуполе, делали татуировки, схожие с нацистской символикой
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