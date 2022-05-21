В СМИ появились подробности разминирования территории «Азовстали»

Корреспондент телеканала «Известия» Роман Польшаков рассказал подробности о ходе операции по разминированию освобожденного комбината «Азовсталь». Он первым первым побывал на освобожденной территории.

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Журналист рассказал, что на заводе проходит разминирование.

«Повсюду слышны взрывы. «Азовсталь» — это огромнейшая территория, если учитывать бункеры и подземные ходы. Фактически там, наверное, еще один такой же завод», — отметил репортер.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что операция в Мариуполе завершена и территория завода «Азовсталь» полностью освобождена. Об этом сообщает ТАСС.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОсвобождениеЖурналистыВоенная ОперацияМариуполь
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