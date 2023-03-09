Пушилин: Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

Он отметил, что восточная часть города находится под контролем России. По словам Пушилина, ВСУ предприняли «дерзкую» попытку контратаки на одном из участков.

Ранее, 8 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не исключают, что в ближайшие дни Артемовск перейдет под контроль России. По мнению Столтенберга, эта ситуация не вызовет перелома в конфликте, но будет свидетельствовать о необходимости срочно предоставить поддержку Украине.

