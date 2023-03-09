Пушилин: Российские силы отбили контратаку ВСУ в Артемовске

Российские силы отбили контратаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (Бахмуте). Такое заявление сделал врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

Перерыв закончен: Возобновились удары по инфраструктуре Украины, ВСУ пытаются контратаковать

Он отметил, что восточная часть города находится под контролем России. По словам Пушилина, ВСУ предприняли «дерзкую» попытку контратаки на одном из участков.

Ранее, 8 марта, генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что в НАТО не исключают, что в ближайшие дни Артемовск перейдет под контроль России. По мнению Столтенберга, эта ситуация не вызовет перелома в конфликте, но будет свидетельствовать о необходимости срочно предоставить поддержку Украине.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РоссияУкраина
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