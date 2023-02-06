Пушилин рассказал, как бойцов защищают от украинского химоружия
Российские войска, находящиеся в Донецкой народной республике, укомплектованы средствами химзащиты, но из-за их неудобства власти ищут другие способы защиты, сообщил врио главы региона Денис Пушилин.
«Находиться постоянно на позициях в химзащите не всегда удобно. Поэтому сейчас ищем дополнительные способы обезопасить наших военнослужащих», - сказал Пушилин.
Пушилин отметил, что киевский режим использует химическое оружие. Факты его применения зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях. Военнослужащие испытывают кашель, недомогание, слезливость.
Химоружие, по словам Пушилина, ВСУ сбрасывают с беспилотников.
Ранее в посольстве РФ в Великобритании сообщили, что украинские военные могут готовиться к применению химического оружия против российской армии, передает НСН.
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