Пушилин рассказал, как бойцов защищают от украинского химоружия

«Находиться постоянно на позициях в химзащите не всегда удобно. Поэтому сейчас ищем дополнительные способы обезопасить наших военнослужащих», - сказал Пушилин.

Пушилин отметил, что киевский режим использует химическое оружие. Факты его применения зафиксированы на артемовском и угледарском направлениях. Военнослужащие испытывают кашель, недомогание, слезливость.

Химоружие, по словам Пушилина, ВСУ сбрасывают с беспилотников.

Ранее в посольстве РФ в Великобритании сообщили, что украинские военные могут готовиться к применению химического оружия против российской армии, передает НСН.

