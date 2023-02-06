В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Соледаром и Артемовском

Эксперт назвал землетрясение в Турции сильнейшим за последнее столетие Росавиация сообщила, что землетрясение не повлияло на рейсы российских авиакомпаний Зеленский внес в Раду законопроект о продлении военного положения Историческая крепость в Турции, входящая в список всемирного наследия ЮНЕСКО, обрушилась в результате землетрясения