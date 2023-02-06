В ДНР заявили о применении украинскими войсками химоружия под Соледаром и Артемовском

Украинские военные применили химическое оружие на соледарском и артемовском направлениях фронта. Об этом заявил советник врио главы Донецкой народной республики Ян Гагин.

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По его словам, накануне командиры российских подразделений сообщили о применении ВСУ химического оружия.

«У некоторых бойцов наблюдается тошнота, рвота, сильное головокружение», – подчеркнул советник.

Как отметил Гагин, это не первый случай применения химоружия украинской стороной, пишет «Свободная пресса». В частности, ранее ВСУ с помощью промышленных беспилотников распыляли из специальных емкостей вещества, вызывающие удушье, тошноту и кашель.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Химическое ОружиеСпецоперацияВСУДНР
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