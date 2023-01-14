В российском посольстве предупредили о возможной подготовке ВСУ к использованию химоружия
Украинские военные могут готовиться к применению химического оружия против российской армии. Об этом заявили в посольстве РФ в Великобритании.
Диппредставительство опубликовало в Twitter сделанную украинскими силовиками видеозапись, которая «по всей видимости, показывает их подготовку к использованию химического оружия, вероятно фосгена, запрещенного Конвенцией о запрещении химического оружия, против российских военных».
Как отметили в посольстве, бойцы ВСУ в ролике демонстрируют газовые баллоны с надписью «ОБ» — «отравляющие боеприпасы». Согласно опубликованным кадрам, украинские военные намерены прикреплять баллоны к ударным беспилотникам.
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