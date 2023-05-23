Пушилин приедет в Артемовск для оценки объема предстоящих работ

Врио главы ДНР Денис Пушилин приедет в Артемовск для оценки объема предстоящих восстановительных работ. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

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Пушилину предстоит оценить масштаб работ для ведомств и гражданских служб. По его оценке, будет «очень много работы».

Ранее советник Дениса Пушилина заявил, что ситуация в Артемовске остается опасной. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Денис ПушилинДонбасс

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