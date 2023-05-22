В ЛНР назвали следующую после Артемовска точку обороны ВСУ
22 мая 202313:19
Часов Яр станет следующей точкой обороны Вооруженных сил Украины на пути к укрепрайону Славянск-Краматорск-Дружковка, заявил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
Он заявил, что ВСУ перебросили силы после доукомплектования и на купянское, и на краснолиманское направления, но основные части остались именно в Часов Яре.
«После Часов Яра там есть ряд мелких населенных пунктов, а дальше – обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск-Краматорск-Дружковка», - сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».
Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы покинут передовую. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Евросоюз расширил санкции против Ирана за нарушения прав человека
- Венгрия заявила об истощении стратегических запасов Евросоюза из-за помощи Украине
- Суд арестовал пермского правозащитника по делу о контрабанде архивов «Мемориала»
- В Москве россиянина арестовали по делу о госизмене
- Мэр Тбилиси выступил против введения виз для россиян
- Патриарх Кирилл призвал молиться, чтобы Господь «вразумил начальствующих»
- СМИ: Белоруссия помиловала Протасевича
- В ЛНР назвали следующую после Артемовска точку обороны ВСУ
- В Чехии заявили, что поставка Украине F-16 не связана с контрнаступлением ВСУ
- Ситуация с природными пожарами в России стабилизировалась
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru