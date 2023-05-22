В ЛНР назвали следующую после Артемовска точку обороны ВСУ

Он заявил, что ВСУ перебросили силы после доукомплектования и на купянское, и на краснолиманское направления, но основные части остались именно в Часов Яре.

«После Часов Яра там есть ряд мелких населенных пунктов, а дальше – обширные территории до следующего огромного укрепрайона Славянск-Краматорск-Дружковка», - сказал Марочко в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы покинут передовую. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

