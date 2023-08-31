Пушилин: при обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали 10 человек

По его словам, украинские войска вели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии. Также ВСУ применяли зажигательные и кассетные боеприпасы.

«В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе», - уточнил Пушилин.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в результате обстрела 27 августа в Донецке госпитализировали трех детей.

