Пушилин: при обстреле ДНР со стороны ВСУ пострадали 10 человек

В результате обстрела Донецка и Волновахского района ДНР пострадали 10 человек, написал врио главы республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

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По его словам, украинские войска вели обстрел из ствольной и реактивной артиллерии. Также ВСУ применяли зажигательные и кассетные боеприпасы.

«В результате ранены 10 мирных жителей: шесть в Кировском районе Донецка, четверо - в Волновахском районе», - уточнил Пушилин.

Как сообщает «Радиоточка НСН», в результате обстрела 27 августа в Донецке госпитализировали трех детей.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОбстрелВСУДонецкДенис Пушилин

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