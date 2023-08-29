Пушилин назвал Урожайное и Старомайорское самыми горячими точками в ДНР

Районы Урожайного и Старомайорского на Южнодонецком направлении являются самыми горячими точками в Донецкой народной республике. Об этом заявил врио главы ДНР Денис Пушилин.

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«Это "серая зона" все же сейчас, потому что и противник тоже не имеет возможности закрепиться в Урожайном – негде закрепляться. И опять же ... артиллерия плюс авиация, очень четко отрабатывают, как только противник предпринимает эти шаги», — рассказал политик в эфире «Соловьев Live».

Кроме того, горячая точка — Приютное в ДНР.

Ранее Пушилин заявил, что число жертв среди мирных жителей ДНР кратно возросло после начала применения ВСУ кассетных боеприпасов, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
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