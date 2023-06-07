Пушилин предупредил о новых попытках наступления ВСУ
Украинская армия предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.
«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности - это все, на что они способны», - сказал он.
Пушилин отметил, что Запад подталкивает Киев к наступлению. Власти Украины хотят добиться «некоторого успеха», считает врио главы ДНР.
Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ еще не началось, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru