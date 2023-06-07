Пушилин предупредил о новых попытках наступления ВСУ

«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности - это все, на что они способны», - сказал он.

Пушилин отметил, что Запад подталкивает Киев к наступлению. Власти Украины хотят добиться «некоторого успеха», считает врио главы ДНР.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ еще не началось, сообщает «Радиоточка НСН».

