Пушилин предупредил о новых попытках наступления ВСУ

Украинская армия предпримет новые попытки наступления, заявил в интервью РИА Новости врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин.

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«Мы не испытываем никаких иллюзий, что на этом все закончилось. И те три дня активности - это все, на что они способны», - сказал он.

Пушилин отметил, что Запад подталкивает Киев к наступлению. Власти Украины хотят добиться «некоторого успеха», считает врио главы ДНР.

Секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов заявил, что наступление ВСУ еще не началось, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ВСУДенис ПушилинДНР

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