Столтенберг: Украина станет членом НАТО после победы над Россией

По его словам, если Владимир Путин в результате не проиграет, и Украина перестанет быть независимым государством, то вопрос о её членстве в Североатлантическом альянсе отпадет сам по себе.

Он также добавил, что странам блока необходимо сейчас демонстрировать единство в поддержке Киева.

Ранее в США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



