Столтенберг: Украина станет членом НАТО после победы над Россией
7 июня 202318:47
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Украина получила достаточно вооружений для начала контрнаступления, передает РИА Новости.
По его словам, если Владимир Путин в результате не проиграет, и Украина перестанет быть независимым государством, то вопрос о её членстве в Североатлантическом альянсе отпадет сам по себе.
Он также добавил, что странам блока необходимо сейчас демонстрировать единство в поддержке Киева.
Ранее в США назвали Крым главной целью контрнаступления ВСУ, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru