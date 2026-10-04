Народный художник России Шалва Бедоев умер на 86-м году жизни
Народный художник России Шалва Бедоев умер на 86-м году жизни. О его кончине сообщили в Северо-Осетинском государственном университете имени К. Л. Хетагурова, где мастер преподавал долгие годы.
Шалва Бедоев родился 15 октября 1940 года в селе Монастырь Южной Осетии. В 1969 году с отличием окончил Ленинградский институт живописи, скульптуры и архитектуры имени И. Е. Репина. Творческий путь Бедоева складывался в двух основных направлениях - быт осетинского народа и философское осмысление жизни. В 1971 году он вошел в состав Союза художников СССР, с 2000 по 2005 год возглавлял Союз художников Северной Осетии – Алании, в 2007-м стал академиком Российской академии художеств, а в 2019 году был удостоен звания народного художника РФ.
Помимо живописи, Бедоев занимался педагогической деятельностью, был профессором Северо-Осетинского госуниверситета и воспитал целую плеяду художников. Его работы хранятся в Государственном Русском музее, музее Российской академии художеств, а также в частных коллекциях в России и за рубежом.
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