МО: Силы ПВО сбили 1222 дрона ВСУ и 4 авиабомбы
Российские силы ПВО за сутки уничтожили 1222 украинских беспилотников, четыре управляемые авиабомбы и три реактивных снаряда HIMARS. Об этом сообщает Министерство обороны России.
В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией, а также уничтожили радиолокационную станцию, склады с оружием и дронами и нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.
Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября силы ПВО уничтожили 559 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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