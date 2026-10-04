МО: Силы ПВО сбили 1222 дрона ВСУ и 4 авиабомбы

В ведомстве добавили, что силы оперативно-тактической авиации, ракетных войск и артиллерии ВС РФ, а также ударные дроны поразили объекты транспортной инфраструктуры, используемые украинской армией, а также уничтожили радиолокационную станцию, склады с оружием и дронами и нанесли удары по пунктам временной дислокации украинских военных и иностранных наемников в 147 районах.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 4 октября силы ПВО уничтожили 559 украинских беспилотников, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

