В МО РФ заявили о попытках Киева сорвать ПМЭФ и выборы в Госдуму
В Министерстве обороны России заявили о попытках киевского режима сорвать Петербургский международный экономический форум в июне и выборы в Госдуму в сентябре.
По данным МО РФ, в июне 2026 года Украина попыталась провести ряд террористических атак с применением ударных БПЛА, направленных на срыв проведения международного экономического форума в Санкт-Петербурге.
В Минобороны напомнили, что с 19 по 20 сентября по гражданским объектам Москвы было запущено свыше 1600 украинских ударных беспилотников, а также указали на целенаправленные удары ВСУ ракетным вооружением и дронами по участковым избирательным комиссиям, в результате которых погибли шесть мирных жителей.
Отдельно в Минобороны прокомментировали удар ВСУ по Белгороду минувшей ночью. Как подчеркнули в военном ведомстве, удар был нанесен по жилым кварталам города, где нет никаких военных объектов. В результате погибли и пострадали мирные граждане, повреждены многоквартирные и частные дома, а также автомобили.
Ранее в МО РФ заявили, что Россия усилит удары по Украине после слов Зеленского об атаках на НПЗ, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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