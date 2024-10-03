Зеленский одобрил выход ВСУ из Угледара

Украинский лидер Владимир Зеленский назвал правильным решение командования ВСУ о выходе из Угледара. По словам президента, это необходимо было сделать, чтобы сохранить жизни военнослужащих. Об этом сообщило издание «РБК-Украина».

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Зеленский добавил, что Киев не сможет сопротивляться наступлению российской армии без необходимого оружия и усиления Украины.

Ранее оперативно-стратегическая группировка ВСУ «Хортица» заявила, что украинские войска покидают Угледар.

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ФОТО: AP / ТАСС
ТЕГИ:СпецоперацияУкраинская АрмияВСУВладимир Зеленский

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