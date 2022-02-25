Пушилин: Многие военнослужащие Украины понимают ситуацию и сдаются

Ряд военных Украины понимают бесперспективность сопротивления и сдаются, есть признаки, что ситуация начинает меняться. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире канала «Россия 24».

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По его словам, для военнослужащих Украины создаются все условия, а также оказывается медицинская поддержка.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга в отставке Константин Сивков в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» отмечал, что специальная военная операция России в связи с ситуацией в Донбассе может быть завершена в течение двух-трех дней.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонбассУкраина
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