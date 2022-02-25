Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе

По его словам, нанесен ущерб военной инфраструктуре Украины, подавлены системы противовоздушной обороны, а многие военнослужащие бросают свои позиции.

При этом Джабаров отметил, что нежелающих воевать солдат свои же сослуживцы расстреливают в спину. «В украинской военной системе много экстремистов, которые на протяжении семи лет правили там бал», — отметил сенатор.

В Совфеде отметили, что националисты понимают, что в случае свержения нынешней украинской власти им придется отвечать за свои преступления, поэтому они будут стоять до последнего.

Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военнослужащим. Он призвал уважительно относиться к украинским военным, так как они «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.

