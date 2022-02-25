Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе
Специальная операция в Донбассе в целом развивается успешно, сообщил в эфире телеканала «Россия 24» первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров.
По его словам, нанесен ущерб военной инфраструктуре Украины, подавлены системы противовоздушной обороны, а многие военнослужащие бросают свои позиции.
При этом Джабаров отметил, что нежелающих воевать солдат свои же сослуживцы расстреливают в спину. «В украинской военной системе много экстремистов, которые на протяжении семи лет правили там бал», — отметил сенатор.
В Совфеде отметили, что националисты понимают, что в случае свержения нынешней украинской власти им придется отвечать за свои преступления, поэтому они будут стоять до последнего.
Ранее министр обороны Сергей Шойгу призвал относиться с уважением к украинским военнослужащим. Он призвал уважительно относиться к украинским военным, так как они «давали присягу украинскому народу и подчинялись приказам», в отличие от националистов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
15,9 млн+133 тыс. / сут.
Умерли
349 тыс.+762 / сут.
Выздоровели
13,0 млн+136 тыс. / сут.
- Польша запретила вещание ряда российских телеканалов
- Совфед назвал успешной спецоперацию России в Донбассе
- СМИ: спецслужбы предложили Байдену обесточить Россию
- МИД РФ: контакты с Украиной после разрыва дипотношений возможны
- Сбербанк заверил в доступности наличных средств
- Путин и премьер Индии обсудили ситуацию вокруг Украины
- Правоохранители задержали 600 человек в ходе несогласованной акции в Москве
- Байден раскрыл цель проводимой Путиным политики
- Путин объяснил Макрону причину спецоперации на Украине
- Под санкции США попали ряд банков РФ, в том числе «Сбер»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru