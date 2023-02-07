Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»

Российские военные продолжают освобождение Марьинки, «поступают хорошие сигналы». Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

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По его словам, российские войска освобождают юго-западную часть города. Однако Пушилин отметил, что Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что линия фронта в Запорожской области стабилизировалась. По словам Рогова, силы РФ усиливают позиции, чтобы не потерять их, отмечает НСН.

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ФОТО: РИА Новости
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