Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»
Российские военные продолжают освобождение Марьинки, «поступают хорошие сигналы». Об этом сообщил врио главы ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
По его словам, российские войска освобождают юго-западную часть города. Однако Пушилин отметил, что Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы.
Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что линия фронта в Запорожской области стабилизировалась. По словам Рогова, силы РФ усиливают позиции, чтобы не потерять их, отмечает НСН.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- Президент Эстонии отозвал с должности посла страны в России
- СМИ: Минобороны предложило разрешить всем военным участвовать в миротворческих миссиях
- Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»
- СМИ: Госпитализированному Костомарову ампутировали стопу
- Главред «Московского комсомольца» сообщил о тяжелом состоянии Сванидзе
- Аналитики назвали условие неэффективности потолка цен на российскую нефть
- В районе Курильских островов произошло землетрясение магнитудой 5,8
- Ульянов: Во время визита в Москву Гросси озвучит новые идеи по защите ЗАЭС
- Число погибших из-за землетрясении в Турции возросло до 3381
- В МИД Японии заявили о нацеленности на мирный договор с Россией
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru