Пушилин: Из Марьинки поступают «хорошие сигналы»

По его словам, российские войска освобождают юго-западную часть города. Однако Пушилин отметил, что Киев перебрасывает туда, как и в Угледар, дополнительные резервы.

Ранее член главного совета администрации региона Владимир Рогов сообщил, что линия фронта в Запорожской области стабилизировалась. По словам Рогова, силы РФ усиливают позиции, чтобы не потерять их, отмечает НСН.

