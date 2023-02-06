Минобороны: добровольцы штурмовых отрядов освободили Николаевку в ДНР

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков отметил, что огневую поддержку им оказывали ракетные войска и артиллерия Южной группировки войск.

«На донецком направлении в ходе успешных наступательных действий добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населённый пункт Николаевка Донецкой народной республики», - указал он.

Конашенков добавил, что за сутки на данном направлении российские войска уничтожили до 90 военнослужащих ВСУ, две БМП, две боевые бронированные машины и гаубицу Д-30, а в районе населённого пункта Константинополь - склад с артиллерийскими боеприпасами ВСУ и хранилище топлива для военной техники.

Ранее в Минобороны РФ заявили, что добровольческие штурмовые отряды при поддержке ВС России освободили село Благодатное в ДНР, сообщает RT.