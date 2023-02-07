Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
Линия фронта в Запорожской области стабилизировалась. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.
По словам Рогова, силы РФ усиливают позиции, чтобы не потерять их, отмечает «Свободная пресса».
Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки ликвидировали более 70 украинских силовиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, напоминает телеканал «360».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+8 084 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+5 010 / сут.
- СМИ: Швейцария может отказаться от нейтралитета в вопросе поставок оружия Украине
- Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области
- В США заявили, что Россия хочет демилитаризации Западной Украины
- СМИ назвали возможную дату послания Путина Федеральному собранию
- Володин: Госдума рассматривает законопроект об ужесточении наказания для коллекторов
- СМИ: Роспотребнадзор попросили проверить законность платного возврата в Wildberries
- Российским спасателям в Турции выделили один из самых пострадавших от землетрясения регионов
- Советник Пушилина заявил о расстреле украинскими силовиками польских наемников в Угледаре
- В Центральной Турции произошло новое землетрясение магнитудой 5,6
- Маск: Существует опасность расширения конфликта на Украине
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru