Рогов сообщил о стабилизации линии фронта в Запорожской области

Линия фронта в Запорожской области стабилизировалась. Об этом заявил член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

Рогов заявил, что ВСУ оставили первую линию обороны в Запорожской области

«Наша армия закрепилась и удерживает новые занятые позиции», — отметил чиновник в беседе с РИА Новости.

По словам Рогова, силы РФ усиливают позиции, чтобы не потерять их, отмечает «Свободная пресса».

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские военные за сутки ликвидировали более 70 украинских силовиков на Запорожском и Южно-Донецком направлениях, напоминает телеканал «360».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Мельников
ТЕГИ:РегионыВооруженные Силы РФСпецоперация
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