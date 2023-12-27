Пушилин допустил восстановление сильно пострадавшей Марьинки
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка, скорее всего, будет восстановлен, пишет ТАСС.
Пушилин отметил, что населенный пункт сильно пострадал во время боевых действий. Окончательное решение о его судьбе примут позже, уточнил политик.
Глава республики обратил внимание, что Марьинка является продолжением Донецкой агломерации.
«Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, неправильно», - добавил он.
Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Глава военного ведомства заявил, что это позволит лучше защищать Донецк от ударов украинских сил, передает «Радиоточка НСН».
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