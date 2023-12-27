Пушилин допустил восстановление сильно пострадавшей Марьинки

Пушилин отметил, что населенный пункт сильно пострадал во время боевых действий. Окончательное решение о его судьбе примут позже, уточнил политик.

Глава республики обратил внимание, что Марьинка является продолжением Донецкой агломерации.

«Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, неправильно», - добавил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Глава военного ведомства заявил, что это позволит лучше защищать Донецк от ударов украинских сил, передает «Радиоточка НСН».

