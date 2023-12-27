Пушилин допустил восстановление сильно пострадавшей Марьинки

Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что город Марьинка, скорее всего, будет восстановлен, пишет ТАСС.

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Пушилин отметил, что населенный пункт сильно пострадал во время боевых действий. Окончательное решение о его судьбе примут позже, уточнил политик.

Глава республики обратил внимание, что Марьинка является продолжением Донецкой агломерации.

«Сейчас этого населенного пункта практически нет, но говорить о том, что там не нужны застройки в будущем, неправильно», - добавил он.

Министр обороны России Сергей Шойгу 25 декабря доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Марьинки. Глава военного ведомства заявил, что это позволит лучше защищать Донецк от ударов украинских сил, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Александр Сухов
ТЕГИ:УкраинаДНРДенис Пушилин

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