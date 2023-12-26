Залужный подтвердил, то украинские войска ушли из Марьинки
Главнокомандующий Вооружёнными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный подтвердил, что украинские войска ушли из Марьинки.
В рамках пресс-конференции Залужный также заявил, что в течение нескольких месяцев есть риск потери Украиной Авдеевки. Он добавил, что часть подразделений ВСУ остается в окрестностях города, но его самого как такового больше нет.
По словам Залужного, за законопроектом о мобилизации стоит Минобороны. ВСУ важно, чтобы в войска шли люди, которые будут «выполнять задачи», подчеркнул он. Ранее главком ВСУ одобрил готовящийся на Украине законопроект о мобилизации, однако выступил против мобилизацию в войска женщин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Советник главы ДНР Игорь Кимаковский в свою очередь указал на появившуюся возможность у российских войск перекрыть несколько стратегически важных для украинской стороны трасс, по которым осуществляется доставка боеприпасов. Он также отметил, что после освобождения Марьинки российским войскам открыты направления на Курахово, Красногоровку и Угледар.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru