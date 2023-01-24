Пушилин: для ВСУ в Артемовск осталась одна безопасная дорога

Для вооруженных сил Украины осталась только одна дорога в Артемовск (украинское название Бахмут), остальные пути для них отрезаны. Об этом сообщил врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире телеканала «Соловьев Live».

Он уточнил, что эта информация «из украинских ресурсов» и надо относиться к ней аккуратно.

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«Согласно их утверждениям, осталась уже только одна дорога, которая позволяет относительно безопасно попасть в Артемовск», - сказал Пушилин.

Врио главы ДНР добавил, что в городе продолжаются тяжелые бои. По его словам, Украина перебрасывают в Артемовск дополнительные резервы и технику.

На днях Agence France-Presse, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника, сообщило, что США рекомендовали Украине вывести войска из Артемовска для подготовки ВСУ к ожидаемому весеннему наступлению. Как отметил источник агентства, Россия в ситуации с Артемовском имеет больше артиллерийских ресурсов и военных.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДНРДенис Пушилин
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