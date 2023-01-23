Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают технику на Сватовское направление

Киев стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску, считает военный эксперт Виктор Литовкин.

По его мнению, взятие российскими военнослужащими Соледара, Артемовска и Северска откроет им дорогу на Краматорск. А это последний крупный населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР), находящийся под контролем ВСУ, заявил Литовкин в беседе с «Вечерней Москве».

«Последний резерв»: Украина готова на переговоры после сдачи Соледара

Военный эксперт утверждает, что ВС РФ предпринимают контрмеры в ближайшие месяцы смогут освободить Артемовск, Краматорск и Сватово. В результате ДНР будет полностью освобождена.

По словам Литовкина, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои и пока ВСУ не намерены покидать город.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: telegram.org
ТЕГИ:Виктор ЛитовкинДНРВСУ
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры