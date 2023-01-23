Военный эксперт рассказал, зачем ВСУ стягивают технику на Сватовское направление
Киев стягивает западную бронетехнику из Харьковской области на Сватовское направление, чтобы не пропустить российские войска к Краматорску, считает военный эксперт Виктор Литовкин.
По его мнению, взятие российскими военнослужащими Соледара, Артемовска и Северска откроет им дорогу на Краматорск. А это последний крупный населенный пункт в Донецкой народной республике (ДНР), находящийся под контролем ВСУ, заявил Литовкин в беседе с «Вечерней Москве».
Военный эксперт утверждает, что ВС РФ предпринимают контрмеры в ближайшие месяцы смогут освободить Артемовск, Краматорск и Сватово. В результате ДНР будет полностью освобождена.
По словам Литовкина, в Артемовске продолжаются ожесточенные бои и пока ВСУ не намерены покидать город.
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