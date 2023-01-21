СМИ: США посоветовали Украине вывести военных из Артемовска
США рекомендовали Украине вывести войска из города Артемовска в Донецкой народной республике для подготовки ВСУ к ожидаемому весеннему наступлению. Об этом сообщает Agence France-Presse, ссылаясь на высокопоставленного американского чиновника.
Как отметил источник агентства, Россия в ситуации с Артемовском имеет больше артиллерийских ресурсов и военных. Украинской армии советуют вывести военных, чтобы они прошли переоснащение и присоединились к программам под американским руководством США, нацеленным на формирование «хорошо вооруженных сил, способных начать наступление на юге».
Собеседник AFP указал, что обучение ВСУ потребует времени, поэтому Украине следует рассмотреть вариант «обмена» Артемовска на подготовку к наступлению.
Ранее СМИ сообщили, что американские официальные лица призывают Украину воздержаться от наступательной операции против России до получения нового пакета военной помощи и подготовки ВСУ.
Между тем врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что бойцы частной военной компании «Вагнер» приближаются к оперативному окружению Артемовска.
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