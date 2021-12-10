«Чтобы не спали»: Российский адмирал назвал поход «Донбасса» проверкой на «дизельность»

Если Украина совершит попытку перекрытия Керченского пролива, такие действия будут сразу пресечены, Россия должна наблюдать и следить за такими инцидентами, заявил бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Корабль «Донбасс» ВМС Украины 9 декабря вышел из Мариуполя и направился к Керчи. В итоге он приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль, а потом дал обратный ход. В ФСБ назвали действия «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания.