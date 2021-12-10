«Чтобы не спали»: Российский адмирал назвал поход «Донбасса» проверкой на «дизельность»
Приблизившийся к Керченскому проливу украинский корабль - не боевой и медленный, так что реальной угрозы не представлял. Но за подобными походами нужно следить, уверен Игорь Касатонов.
Если Украина совершит попытку перекрытия Керченского пролива, такие действия будут сразу пресечены, Россия должна наблюдать и следить за такими инцидентами, заявил бывший главком Черноморского флота России, адмирал Игорь Касатонов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Корабль «Донбасс» ВМС Украины 9 декабря вышел из Мариуполя и направился к Керчи. В итоге он приблизился к Керченскому проливу на расстояние 18 морских миль, а потом дал обратный ход. В ФСБ назвали действия «Донбасса» провокационными и создающими угрозу безопасности мореплавания.
«Первичное предназначение корабля «Донбасс» - это плавмастерская. Там изначально не предусмотрено никакое оружие. Какой-то переполох - это ерунда. Восемнадцать миль – это очень далеко. Ход у этого корабля маленький, его сто раз можно было утопить за эти 18 миль. Наверное, хотели проверить на дизельность нашу структуру. Плавмастерская не представляет никакой опасности, пусть она продолжает ходить так и дальше, чтобы наши пограничники "не спали"», - отметил Касатонов.
По его словам, перекрыть Керченский пролив Украина не сможет.
«Существуют международные правила, обязательства друг перед другом, хотя там соглашений никаких нет, но в этом плане угроз Украина создать не может. Движение на Таганрог – это различные логистические транспортные схемы, ничего они не могут сделать. Если они совершат попытку перекрытия, то все это будет пресечено. Россия должна наблюдать и следить за такими инцидентами. Эта плавмастерская – самая значимая для них вещь, потому что изначально они очень неквалифицированно всеми вопросами флота занимались, вот и получили. "Донбасс" они сами разрежут на мелкие кусочки, когда он окончательно выйдет из строя», - резюмировал адмирал.
Украинский политолог Александр Дудчак в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» ранее заявлял, что от деструктивного влияния на Украине США вряд ли откажутся полностью.
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