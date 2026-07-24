В Кирове шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по предприятию

Жертвами ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове стали шесть человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.

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Он добавил, что ранения получили 26 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Соколов, отметил, что пожар на предприятии уже потушен.

«Устраняются последствия — восстановлены водоснабжение и подача электричества», — добавил чиновник.

Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что общий установленный ущерб от действий ВСУ на территории Донбасса, Новороссии и в приграничных и тыловых областях России превысил трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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