В Кирове шесть человек погибли при ракетном ударе ВСУ по предприятию
Жертвами ракетного удара ВСУ по предприятию в Кирове стали шесть человек. Как пишет RT, об этом заявил губернатор Кировской области Александр Соколов.
Он добавил, что ранения получили 26 человек, им оказывается необходимая медицинская помощь.
Соколов, отметил, что пожар на предприятии уже потушен.
«Устраняются последствия — восстановлены водоснабжение и подача электричества», — добавил чиновник.
Ранее глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что общий установленный ущерб от действий ВСУ на территории Донбасса, Новороссии и в приграничных и тыловых областях России превысил трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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