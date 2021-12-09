Корабль ВМС Украины, двигавшийся к Керчи, развернулся

Корабль «Донбасс» Военно-морских сил Украины, который двигался в сторону Керченского пролива, лег на обратный курс. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ФСБ.



В ведомстве также отметили, что корабль продолжает игнорировать запросы.

Ранее в ФСБ сообщили, что корабль создает угрозу безопасности мореплавания, не реагируя на запросы береговой охраны погранслужбы ФСБ РФ.

Отмечалось, что судно находилось на расстоянии 18 морских миль до Керченского пролива. Запрос на проход через пролив в соответствии с российским законодательством не подавался.





