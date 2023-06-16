Путин заявил, что Россия может уничтожить любое здание в Киеве
16 июня 202317:36
Президент РФ Владимир Путин назвал атаки Кремль и Белгородскую область попыткой спровоцировать Москву на серьёзные мощные действия.
На ПМЭФ-2023 он указал, что Россия может уничтожить любое здание в Киеве, но необходимости в этом нет.
«Мы этого не делаем по ряду соображений... Я вам потом скажу об этих соображениях. Не публично»», - сказал российский лидер.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru