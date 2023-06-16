В НАТО не согласовали план обороны на случай противостояния с Россией

Высокопоставленный представитель США предположил, что означенный план войдет в итоги саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. По его словам, сегодня план не удалось согласовать главным образом из-за вето Турции. Анкара выступила против формулировок в отношении Кипра и прочих спорных территорий.

Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что война России и НАТО может начаться после саммита в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

