В НАТО не согласовали план обороны на случай противостояния с Россией
Главы Минобороны государств, входящих в Североатлантический альянс, не смогли в ходе встречи в Брюсселе согласовать первый после холодной войны подробный оборонный план НАТО, составленный на случай глобального противостояния с Россией. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на дипломатические источники.
Высокопоставленный представитель США предположил, что означенный план войдет в итоги саммита Североатлантического альянса, который пройдет в Вильнюсе в июле 2023 года. По его словам, сегодня план не удалось согласовать главным образом из-за вето Турции. Анкара выступила против формулировок в отношении Кипра и прочих спорных территорий.
Ранее бывший генеральный секретарь Североатлантического альянса Андерс Фог Расмуссен заявил, что война России и НАТО может начаться после саммита в Вильнюсе. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru