Басурин: Порт в Мариуполе освобожден на 80%
Российские военные и силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 80% порта в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».
Представитель оборонного ведомства отметил, что украинские силовики еще оказывают сопротивление, сообщает РЕН ТВ.
«Оставшиеся боевики пытаются уйти в район комбината "Азовсталь", который стал крепостью», — подчеркнул Басурин.
В районе предприятия укрывается крупная группировка бойцов запрещенного в РФ нацбатальона «Азов», отмечает телеканал «360».
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