Басурин: Порт в Мариуполе освобожден на 80%

Российские военные и силы Донецкой народной республики (ДНР) взяли под контроль 80% порта в Мариуполе. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 24».

В ДНР заявили об эвакуации 47 человек с блокированных в порту Мариуполя кораблей

Представитель оборонного ведомства отметил, что украинские силовики еще оказывают сопротивление, сообщает РЕН ТВ.

«Оставшиеся боевики пытаются уйти в район комбината "Азовсталь", который стал крепостью», — подчеркнул Басурин.

В районе предприятия укрывается крупная группировка бойцов запрещенного в РФ нацбатальона «Азов», отмечает телеканал «360».

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ТЕГИ:Эдуард БасуринМариупольДНР
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