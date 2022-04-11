Пушилин заявил об ускорении темпов спецоперации в Донбассе

Темпы проведения российской спецоперации в Донбассе будут ускорены. Об этом заявил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

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«Сейчас с учетом всех факторов, которые обусловлены сложной ситуацией, в которой находятся люди, также провокационными мероприятиями со стороны украинского режима ... мы считаем необходимым ход освободительной операции интенсифицировать», — подчеркнул глава ДНР в эфире телеканала «Россия 24».

Пушилин указал, что из-за «затягивания» операции страдает мирное население, которое находится в «заложниках ситуации».

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ФОТО: РИА Новости / Илья Питалев
ТЕГИ:ДонбассДНРДенис Пушилин
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