Минобороны заявило о взятии под контроль станции в Харьковской области
Российские военные взяли под свой контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом сообщило официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.
В военном ведомстве утверждают, что продвижение подразделений ВС России на Куприянском направлении составило больше одного километра в глубину и «до двух километров по фронту». Минобороны также оценило потери противника в 70 человек.
Также Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ в ночь на среду, 19 июля, нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии в районе Одессы.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Матыцин: Российские спортсмены не подпишут декларации об осуждении СВО
- Глава МИД Германии нашла альтернативу зерновой сделке
- В Махачкале в окно жилого дома бросили гранату
- Глава Минспорта РФ осудил уехавшую из страны Елену Исинбаеву
- СМИ: Евросоюз планирует создать спецфонд в размере €20 млрд для покрытия расходов на ВСУ
- Автодилеры сообщили о некомплектных Lada Vesta NG
- Совет Федерации одобрил закон о запрете смены пола в России
- Пригожин рассказал о проблемах с деньгами и планах ЧВК «Вагнер»
- Минобороны заявило о взятии под контроль станции в Харьковской области
- Российские войска крылатыми ракетами поразили военные цели в районе Одессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru