Минобороны заявило о взятии под контроль станции в Харьковской области

Российские военные взяли под свой контроль железнодорожную станцию Молчаново в Харьковской области. Об этом сообщило официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

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В военном ведомстве утверждают, что продвижение подразделений ВС России на Куприянском направлении составило больше одного километра в глубину и «до двух километров по фронту». Минобороны также оценило потери противника в 70 человек.

Также Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ в ночь на среду, 19 июля, нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии в районе Одессы.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Минобороны РФСпецоперация

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