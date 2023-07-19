Минобороны заявило о взятии под контроль станции в Харьковской области

В военном ведомстве утверждают, что продвижение подразделений ВС России на Куприянском направлении составило больше одного километра в глубину и «до двух километров по фронту». Минобороны также оценило потери противника в 70 человек.

Также Конашенков сообщил, что Вооруженные Силы РФ в ночь на среду, 19 июля, нанесли групповой удар по объектам военной промышленности, топливной инфраструктуры и складам боеприпасов украинской армии в районе Одессы.

