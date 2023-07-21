«Прокладывают путь ценой жизней»: Рогов рассказал о «мясных штурмах» ВСУ

Украинские солдаты разминируют плотно усеянные минные поля своими ногами, сообщил НСН Владимир Рогов.

Украинские войска пользуются тактикой «мясных штурмов», разминируя поля ценой собственных жизней. Об этом рассказал в эфире НСН председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Горят их хваленые «Леопарды». На запорожском фронте «Брэдли» взяли практически без повреждений - наш ОПК его изучит. Запустили такое понятие как «мясные штурмы» - когда отправляют боевиков ВСУ на убой. По собственному признанию, они разминируют минные поля ногами. Ценой своих жизней прокладывают путь», - сообщил он.

В боевых действиях на линии соприкосновения запорожского фронта приняли участие чуть меньше половины личного состава ВСУ, уверен собеседник.

«Около 60% еще не задействованы из тех бригад, которые подготовлены для наступления. Все 100% солдат задействованы не будут, потому что они должны быть готовы к нашей контратаке, и, скорее всего, по военному искусству все-таки всех не отправляют в наступательные действия, но примерно чуть больше половины еще не были на линии боевого соприкосновения», - добавил Рогов.
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Политик рассказал о появлении новой штурмовой бригады ВСУ, названной в честь крымской горы.

«На линии соприкосновения появились представители 15-й бригады Нацгвардии Украины «Карадаг» - это штурмовые подразделения, созданные в прошлом году для наступления», - отметил он.

В целом обстановка в запорожском направлении контролируется российскими войсками.

«Ситуация стабильно контролируемая. В районе Работино сейчас относительное затишье – идет перегруппировка противника, работает наша артиллерия и ударные дроны-камикадзе. Аналогичная ситуация на васильевском направлении – там и артиллерийские дуэли, и перегруппировка, и попытки усиления, потому что живой силы противника для формирования штурмовой группы уже недостаточно», - подытожил Рогов.

Накануне газета Financial Times рассказала о жалобах украинских солдат, которым мешают в продвижении плотно заминированные земли.

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ФОТО: РИА Новости / Виктор Антонюк
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