Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
Украина рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской атомной электростанции. Об этом заявил председатель общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов, передает РИА Новости.
Эксперт допустил, что Киев может нанести ракетный удар по объекту, устроить теракт или попытаться захватить станцию путем форсирования Днепра, пишет Ura.ru.
«Провокация на АЭС может стать продолжением череды терактов, устроенных киевским режимом на "Северном потоке", Каховской ГЭС, аммиакопроводе "Тольятти-Одесса"», — подчеркнул Рогов.
Глава пророссийского движения считает, что за подготовкой ЧП стоят президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки страны Кирилл Буданов. Как отметил Рогов, в Киеве пытаются «заблаговременно во всем обвинить Россию», заявляя о том, что РФ якобы заминировала АЭС. Однако это опровергают даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).
Рогов добавил, что Киев может предпринять провокацию до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля.
Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер предупредил, что Украина попытается атаковать Запорожскую АЭС, обвинив в этом Россию, напоминает телеканал «360».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Аксенов: Повреждены ж/д пути в Кировском районе Крыма
- Центробанк установит минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт
- Посол России в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
- Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
- Бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском
- Марочко заявил об ударе по российским позициям под Соледаром химическими боеприпасами
- ЛДПР предложила отменить НДФЛ для россиян с доходом ниже 30 тысяч рублей
- Экс-разведчик США Риттер заявил, что Россия неизбежно победит
- Депутат Хамзаев предложил запретить чиновникам выезжать из России при режиме КТО
- Постпредство России при ООН заявило о попытках США вербовать дипломатов
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru