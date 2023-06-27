Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС

Эксперт допустил, что Киев может нанести ракетный удар по объекту, устроить теракт или попытаться захватить станцию путем форсирования Днепра, пишет Ura.ru.

«Провокация на АЭС может стать продолжением череды терактов, устроенных киевским режимом на "Северном потоке", Каховской ГЭС, аммиакопроводе "Тольятти-Одесса"», — подчеркнул Рогов.

Глава пророссийского движения считает, что за подготовкой ЧП стоят президент Украины Владимир Зеленский и глава военной разведки страны Кирилл Буданов. Как отметил Рогов, в Киеве пытаются «заблаговременно во всем обвинить Россию», заявляя о том, что РФ якобы заминировала АЭС. Однако это опровергают даже представители Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).

Рогов добавил, что Киев может предпринять провокацию до саммита НАТО, который пройдет 11-12 июля.

Ранее американский разведчик в отставке Скотт Риттер предупредил, что Украина попытается атаковать Запорожскую АЭС, обвинив в этом Россию, напоминает телеканал «360».

