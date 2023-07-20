Военные ВСУ пожаловались на заминированные Россией поля
Минные поля, организованные российской армией, подрывают боевой дух украинских солдат, сообщает Financial Times. Они жалуются, что заминированные земли заметно тормозят их в продвижении.
В материале говорится, что плотно заминированные территории представляют собой самую большую угрозу для ВСУ на данный момент, и они сильно подрывают боевой дух. Многие бойцы на запорожском и донецком направлениях считают главным препятствием в наступлении уничтожающие бронетехнику НАТО мины.
Командующий 78-м полком подразделения ВСУ сил спецназа с позывным Султан, который лечится после подрыва на одной из мин, заявил изданию, что наступление не работает, потому что мины лежат практически каждые полметра.
Ранее Владимир Рогов сообщил об остановке наступления украинских войск около Работино, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru