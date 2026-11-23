Песков: Москва исходит из Абу-Даби как площадки трехсторонних переговоров
23 ноября 202609:44
Юлия Савченко
Россия рассматривает Абу-Даби как площадку для проведения следующего раунда трехсторонних переговоров по урегулированию на Украине. Об этом заявил РИА Новости пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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