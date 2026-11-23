В России напомнили об одновременной выплате из маткапитала на двух детей
Ежемесячную выплату из материнского капитала можно оформить на двоих детей одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.
Как отметили в ведомстве, выплату можно оформить сразу на всех детей в семье до 3 лет.
«Причем не имеет значения, на кого именно из детей изначально был получен сертификат», — указало министерство.
Размер выплаты соответствует одному региональному прожиточному минимуму на каждого ребенка. Получить ее могут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.
Ранее депутат Госдумы Элеонора Кавшар рассказала, что в России с февраля 2027 года маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей.
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