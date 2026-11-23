Ежемесячную выплату из материнского капитала можно оформить на двоих детей одновременно. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Как отметили в ведомстве, выплату можно оформить сразу на всех детей в семье до 3 лет.

«Причем не имеет значения, на кого именно из детей изначально был получен сертификат», — указало министерство.

Размер выплаты соответствует одному региональному прожиточному минимуму на каждого ребенка. Получить ее могут семьи с доходом ниже двух прожиточных минимумов на человека.

Ранее депутат Госдумы Элеонора Кавшар рассказала, что в России с февраля 2027 года маткапитал на второго ребенка превысит 1 млн рублей.

