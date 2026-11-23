В Крыму задержали агента Киева, передавшего данные о бывшем сотруднике МГБ ДНР
ФСБ пресекла деятельность агента военной разведки Украины, который передал Киеву сведения о нахождении в Крыму бывшего сотрудника министерства государственной безопасности Донецкой Народной Республики для его дальнейшей ликвидации. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
По данным ФСБ, злоумышленник — гражданин России 1990 года рождения — через иностранный мессенджер установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки украинского министерства обороны. Фигурант намеревался собирать данные и нанести ущерб безопасности России, пишет RT.
По заданию куратора гражданин передал противнику информацию об экс-сотруднике министерства госбезопасности ДНР, в том числе адрес его проживания.
Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о государственной измене. Фигурант арестован.
Ранее ФСБ завершила длившуюся с начала года операцию по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб в России.
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