По данным ФСБ, злоумышленник — гражданин России 1990 года рождения — через иностранный мессенджер установил конфиденциальные отношения с сотрудником Главного управления разведки украинского министерства обороны. Фигурант намеревался собирать данные и нанести ущерб безопасности России, пишет RT.

По заданию куратора гражданин передал противнику информацию об экс-сотруднике министерства госбезопасности ДНР, в том числе адрес его проживания.

Злоумышленника задержали, против него возбудили уголовное дело о государственной измене. Фигурант арестован.

Ранее ФСБ завершила длившуюся с начала года операцию по противодействию террористической деятельности украинских спецслужб в России.

