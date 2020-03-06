Прилепин признался, что творил беспредел и нарушал Минские договоренности в Донбассе
Писатель и политик Захар Прилепин, воевавший на стороне самопровозглашенной Донецкой народ республики (ДНР) в интервью журналу «Глаза» признался, что возглавляемый им батальон творил «беспредел» и нарушал положения Минских соглашений.
По словам Прилепина, это делалось в ответ на действия украинской стороны. «Ополченцам приходилось и приходится отвечать. И мой батальон тоже отвечал. Естественно, мы отвечали, иной раз радикально нарушая минские соглашения. Творили, как я это назвал, полный правовой беспредел», — заявил он.
Кроме того, ранее Захар Прилепин в интервью блогеру Алексею Пивоварову назвал действия возглавляемого им батальона в Донбассе «полным, голимым беспределом», сообщает Ura.ru.
Ранее НСН писала, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров высмеял писателя Захара Прилепина, который создал собственную партию. Однако вскоре стало известно, что сам Шнуров вошел в состав Партии роста и, по информации ряда источников, готовится выдвигать свою кандидатуру на думских выборах.
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