Партийный бум. Политологи назвали перспективные проекты и спойлеры

То, что в России хотят зарегистрировать почти 40 партий, свидетельствует об имеющемся в обществе запросе на обновление, заявил политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН. Он перечислил три наиболее перспективные, с его точки зрения, политические концепции.

«Это, с моей точки зрения, новая патриотическая партия. Вполне возможно, что она может вырасти на базе того, что делает Захар Прилепин [движение «За правду» - прим. НСН]. Это, очевидно, экологическая партия, потому что запрос населения на эту тему огромный. И, возможно, трансформация партии предпринимателей, которая на сегодняшний день у нас вроде бы закреплена за «Партией Роста» Бориса Титова, но, на мой взгляд не соответствует запросу», - отметил эксперт.

По мнению Баширова, в конечном счёте реальный интерес будут вызывать только 5-7 партийных проектов. «Дальше всё будет зависеть от того, кто эти партии создаёт, и как они их популяризируют, раскручивают», - добавил он.

Президент холдинга «Минченко консалтинг», политолог Евгений Минченко в эфире НСН заявил, что «бум партий» сейчас вполне естественен.

«Логично, что перед выборами в Госдуму начинают появляться новые партийные проекты. Нынешнее партийно-политическое пространство в России находится в кризисе и в полной мере не отражает изменившиеся предпочтения российских избирателей», - полагает он.

Минченко со своей стороны отмечает, что само по себе создание инициативной группы ещё не гарантирует регистрацию партии. По его оценке, зарегистрированных будет кратно меньше, чем желающих. Выделить перспективные проекты из числа будущих партий политолог затруднился.

«Пока, честно говоря, из числа новых проектов я не увидел ни одного, который выглядел бы интересно с электоральной точки зрения. Они или не в состоянии вообще сформулировать свою электоральную нишу, как это произошло с партией «танчиков», или выбирают заведомо узкую и проигрышную нишу, как это сделала на первом этапе инициативная группа по созданию партии "За правду"», - сказал Минченко.

Движение «За правду», о котором в беседе с НСН упомянули оба эксперта, было организовано в конце января писателем Захаром Прилепиным. Съезд сторонников партии привлёк внимание громкими именами: в нём участвовали актёры Иван Охлобыстин и Стивен Сигал, музыкант Вадим Самойлов. Под партией «танчиков» подразумевается анонсированный в январе политический проект «Партия прямой демократии» от бывшего директора по продукту World of Tanks компании Wargaming.net Вячеслава Макарова.

Собеседники НСН разошлись во мнении относительно того, есть ли среди будущих партий так называемые спойлеры, призванные перетянуть электорат у других партий.

«Пока там все партии-спойлеры. Я не вижу ни одной партии, которая имела бы реальные шансы на прохождение 5%-ного барьера и демонстрировала бы реально волю к тому, чтобы этот барьер пройти», - говорит политолог Евгений Минченко.

Баширов, однако, считает, что такого явления, как «партия-спойлер», не существует.

«Это всё конспирологические домыслы. Потому что если вы создаёте какую-то партию, она ведь должна нести некую идеологию. И дальше всё зависит, насколько вы соответствуете запросу населения и какие решения вы предлагаете. Вы никогда не можете предугадать, как население будет голосовать. Когда нет чётких ответов, люди голосуют по инерции. Идея в спойлерах – ложная», - уверен он.

Одновременно с появлением новых партийных проектов происходит ликвидация старых. Так, в конце 2019 года за неучастие в выборах была ликвидирована партия «Альянс зелёных».

