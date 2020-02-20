Шнуров вступил в Партию роста и засобирался в Госдуму
Музыкант Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом заявил глава партии, бизнес-омбудсмен Борис Титов на встрече с главами региональных объединений в Санкт-Петербурге.
Сообщается, что Шнуров будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах в 2021 году, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на источник. Сам же Шнуров на вопрос о своем возможном депутатстве в ходе собрания отшутился: «Я вам пригожусь. По крайней мере, внесу яркие краски. Со мной будет явно веселее».
Ранее Сергей Шнуров вошел в состав Общественного совета при комитете Государственной думы по культуре. Писатель Евгений Водолазкин в эфире НСН обрадовался соседству с известным музыкантом. «Это замечательно. Мне кажется, Шнуров имеет такие же права в нашей культуре, как многие другие представители. Шнуров отвечает за определенный сегмент в культуре, и мне крайне симпатично такое соседство», - отметил он.
Другого мнения придерживается депутат Государственной думы Виталий Милонов. В эфире НСН парламентарий предположил, что лидера «Ленинграда» включили в Общественный совет, чтобы поучить его культуре.
«Видимо, какие-то инклюзивные технологии. Возможно, их включают для того, чтобы они узнали о том, что такое культура. Я не думаю, что спрашивали у большого количества деятелей культуры, насколько уместно наличие матерщинника и похабника Шнурова в Совете по культуре. Это что же получается, что Сергей Шнуров является одним из авторитетных и уважаемых деятелей российской культуры? Печально. Я надеюсь, что это больше аванс ему был выдан, чтобы он, может быть, узнал, что все, что он делает, не имеет отношения [к культуре]», — сказал он.
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