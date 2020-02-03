Шнуров посмеялся над партией Прилепина и Охлобыстина «За правду»
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором посмеялся над новой партией «За правду».
Председателем объединения 1 февраля был избран писатель и заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин. В партию вошли также шоу-мен Иван Охлобыстин, американский актер Стивен Сигал, рок-музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр, пишет «Газета.ру».
Шнуров напомнил, что Прилепин – бывший работник правоохранительных органов, а Охлобыстин – щоу-мен, ранее бывший священником. Лидер «Ленинграда» сравнил участников партии с героями «Мертвых душ» Гоголя и произведений Булгакова – каждый из них «что ни личность, то типаж».
«Сочинить так мог Булгаков // Пьесу про конец времен. // Персонажи — дурно аж, // Весь гротеск и буффонада, // Что не личность, то типаж <...> Снова восстают герои // Свеже-полумертвых душ. // Борона послушна плугу, // Все пойдет на перегной. // И опять гулять по кругу // Бесконечности дурной.
На состоявшемся 1 февраля заседании нового объединения Прилепин заявил, что партия «За правду» готова участвовать в социальной, политической, культурной жизни страны, а также вносить свои предложения в поправки в Конституцию РФ, отмечает РИА ФАН.
В прошлом году Захар Прилепин объявлял о создании движения «За правду».
Ранее Сергей Шнуров опубликовал стихотворение о коронавирусе на своей странице в Instagram. В нём он посоветовал пользоваться ситуацией и путешествовать по миру «без очередей», намекнув, что туристов из Китая сейчас станет меньше.
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