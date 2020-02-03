Шнуров посмеялся над партией Прилепина и Охлобыстина «За правду»

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал в Instagram стихотворение, в котором посмеялся над новой партией «За правду».

Председателем объединения 1 февраля был избран писатель и заместитель художественного руководителя МХАТа им. Горького Захар Прилепин. В партию вошли также шоу-мен Иван Охлобыстин, американский актер Стивен Сигал, рок-музыканты Вадим Самойлов, Юлия Чичерина и Александр Ф. Скляр, пишет «Газета.ру».

Шнуров напомнил, что Прилепин – бывший работник правоохранительных органов, а Охлобыстин – щоу-мен, ранее бывший священником. Лидер «Ленинграда» сравнил участников партии с героями «Мертвых душ» Гоголя и произведений Булгакова – каждый из них «что ни личность, то типаж».

«Сочинить так мог Булгаков // Пьесу про конец времен. // Персонажи — дурно аж, // Весь гротеск и буффонада, // Что не личность, то типаж <...> Снова восстают герои // Свеже-полумертвых душ. // Борона послушна плугу, // Все пойдет на перегной. // И опять гулять по кругу // Бесконечности дурной.