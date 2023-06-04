Пригожин заявил о готовности встретиться с Зеленским
Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил о готовности лично забрать российских военнопленных. Заявление бизнесмена опубликовала его пресс-служба.
Предприниматель ответил представителю так называемого Русского добровольческого корпуса (организация признана террористической и запрещена в РФ) Денису Никитину. Пригожин заявил, что готов отправить за пленными одного из своих представителей.
«Если приедет в это место Владимир Александрович Зеленский, готов прибыть сам», - добавил глава «Вагнера».
Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина, передает «Радиоточка НСН».
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