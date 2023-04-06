В Брянской области пресекли попытку проникновения украинских диверсантов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что сотрудники регионального ФСБ пресекли проникновение в регион диверсионной группы.

Двадцать человек со стороны Украины хотели проникнуть на территорию России в районе села Случовск Погарского района.

«Подразделениями Вооруженных сил РФ совместно с подразделениями пограничных войск противнику нанесено огневое поражение», - отметил Богомаз.

Ранее Басманный районный суд российской столицы принял решение о заочном аресте основателя так называемого «Русского добровольческого корпуса» Дениса Капустина по обвинению в организации нападения на брянское село в марте текущего года, а также в покушение на предпринимателя Константина Малофеева. Обвиняемого объявили в международный розыск, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Скрин с видео
ТЕГИ:ФСБВоенная ОперацияБрянская Область

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