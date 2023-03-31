Пригожин сравнил украинскую армию с террористами ИГ
31 марта 202318:04
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин в своем телеграм-канале сравнил украинскую армию и террористов из ИГ (запрещена на территории России).
«Тактика ведения боевых действий ИГ другими прокси силами на различных территориях никаким образом не совпадает с тактикой ведения боевых действий ВСУ. ВСУ не является террористической организацией, это полноценная армия, которая ведет оборону территорий, за которые она отвечает», - написал Пригожин.
Ранее Евгений Пригожин ответил на слухи о политических амбициях из-за защиты девочки из Тулы.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru