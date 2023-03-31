Пригожин заявил о серьезных потерях украинской армии в Артемовске
31 марта 202312:12
Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об «очень серьезных» потерях украинской армии в Артемовске, и отметил, что ВСУ не собирается отступать из города.
«Украинская армия некуда не бежит. Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями», - сказал Пригожин.
Он отметил, что в Артемовске около 800 многоэтажек, и рассказывать «про каждый подъезд» не имеет смысла. Пригожин также назвал важным, чтобы российские войска не подвели бойцов «Вагнера» и удержали фланги.
Ранее Евгений Пригожин назвал число преступлений зеков после набора в ЧВК «Вагнер». Он также заявил о прекращении набора бойцов с января текущего года.
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31 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru