Пригожин заявил о серьезных потерях украинской армии в Артемовске

Глава ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил об «очень серьезных» потерях украинской армии в Артемовске, и отметил, что ВСУ не собирается отступать из города.

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«Украинская армия некуда не бежит. Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями», - сказал Пригожин.

Он отметил, что в Артемовске около 800 многоэтажек, и рассказывать «про каждый подъезд» не имеет смысла. Пригожин также назвал важным, чтобы российские войска не подвели бойцов «Вагнера» и удержали фланги.

Ранее Евгений Пригожин назвал число преступлений зеков после набора в ЧВК «Вагнер». Он также заявил о прекращении набора бойцов с января текущего года.

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ФОТО: t.me/concordgroup_official
ТЕГИ:Евгений ПригожинЧВК "Вагнер"

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