Пригожин заявил о серьезных потерях украинской армии в Артемовске

«Украинская армия некуда не бежит. Украинская армия ведет кровопролитные бои и защищает Артемовск ценой очень серьезных потерь. Мы продвигаемся, берем каждое здание, каждый подъезд, каждый гараж между зданиями», - сказал Пригожин.

Он отметил, что в Артемовске около 800 многоэтажек, и рассказывать «про каждый подъезд» не имеет смысла. Пригожин также назвал важным, чтобы российские войска не подвели бойцов «Вагнера» и удержали фланги.

Ранее Евгений Пригожин назвал число преступлений зеков после набора в ЧВК «Вагнер». Он также заявил о прекращении набора бойцов с января текущего года.

