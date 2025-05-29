Лукашенко возмутился историческим максимум падежа скота в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об ещё одной напасти, постигшей республику - падёж скота в стране достиг исторического максимума. На это белорусский лидер обратил внимание в ходе совещания с руководством Совета Министров.

Лукашенко потребовал от силовых ведомств привлечь к уголовной ответственности тех, кто виновен в такой ситуации. Он также призвал передавать молодняк, заплатив за него, из хозяйств, допускающих падёж, сельхозпредприятиям, которые обеспечат нормальное доращивание и откорм телят.