Лукашенко возмутился историческим максимум падежа скота в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко объявил об ещё одной напасти, постигшей республику - падёж скота в стране достиг исторического максимума. На это белорусский лидер обратил внимание в ходе совещания с руководством Совета Министров.

Лукашенко потребовал от силовых ведомств привлечь к уголовной ответственности тех, кто виновен в такой ситуации. Он также призвал передавать молодняк, заплатив за него, из хозяйств, допускающих падёж, сельхозпредприятиям, которые обеспечат нормальное доращивание и откорм телят.

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Особое возмущение президента вывал тот факт, что к сокрытию падежа причастны ветеринарные врачи. Это, по его словам, показал оперативный контроль, проведенный по республике и в особенности в Витебской области. «Доходит до ужаса. Это кошмар», - цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН» Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии также заявил о возникшем дефиците картошки. Он поставил задачу вырастить её в таком количестве, чтобы хватило не только самой республике, но и России.

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Фото: president.gov.by
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